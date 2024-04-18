|
Gündem

Türkiye'nin en önemli ulaşım noktası: Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak

Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin heyelan riskine karşı İstanbul istikametinde 70 metre uzatılacağını bildirdi.

18:30 - 18/04/2024 Perşembe
AA
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak.
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak.

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Fidan, Karayolları Genel Müdürlüğünün il genelindeki yatırım ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Fidan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpünün, yaşanan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinde 90 metre uzatıldığını hatırlattı.
İstanbul istikametinde de uzatma çalışması yapılacağını aktaran Fidan, bunun Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirdi.
Fidan, çalışma tarihinin, hem trafik yoğunluğu hem de mevsim şartları göz önünde bulundurularak hesaplandığını belirterek, aynı zaman diliminde viyadük ve köprülerde de derz yenileme ve bakım çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, 2022 yılında aşırı yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, çalışmalar sonucunda tünelin Ankara istikameti 90 metre uzatılmıştı.


Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yoğunluğu

Anadolu Otoyolu Bolu ve Düzce kesimi İstanbul istikametinde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilin son gününde otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşuyor. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda ise hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor. Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor. Bu arada otoyol ve kara yolunun İstanbul istikametinde, gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlar hariç kamyon ve tırların geçişlerine izin verilmiyor. Öte yandan otoyolun Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında, trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor. İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde zaman zaman yoğunluk artıyor. D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım normal seyrediyor.


#Bolu
#Bolu Dağı Tüneli
#Heyelan
33 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery araçlarda şok kampanya: Araçlar kapış kapış satılıyor! 2024 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri