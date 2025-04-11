Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 23 gün sonra ilk görüntüsü sosyal medyaya sızdı

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 23 gün sonra ilk görüntüsü sosyal medyaya sızdı

13:5011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.
Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun 23 gün sonraki ilk fotoğrafı, davaya katılanlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki adli süreç devam ediyor. 23 gündür tutuklu olan İmamoğlu, bugün hakkındaki davalardan biri için hakim karşısındaydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu, savunma yaptı. ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu, kendini savunurken duruşma 16 Haziran'a ertelendi. Kalabalık avukat ve basın ordusunun takip ettiği duruşmadan ise sosyal medyaya görüntü sızdı.


Davayı takip edenlerden biri, İmamoğlu'nun sanık kürsüsünde savunma yaptığı anlardan kareyi paylaştı. 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, böylece 23 gün sonra ilk görüntüyü vermiş oldu.




#ekrem imamoğlu
#mahkeme
#akın gürlek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? BEDAŞ-AYEDAŞ 11 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı