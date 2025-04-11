Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 23 gün sonra ilk görüntüsü sosyal medyaya sızdı

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki adli süreç devam ediyor. 23 gündür tutuklu olan İmamoğlu, bugün hakkındaki davalardan biri için hakim karşısındaydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu, savunma yaptı. ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu, kendini savunurken duruşma 16 Haziran'a ertelendi. Kalabalık avukat ve basın ordusunun takip ettiği duruşmadan ise sosyal medyaya görüntü sızdı.