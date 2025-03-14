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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, işte ilk görüntüler

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, işte ilk görüntüler

10:4614/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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İşte olay yerinden ilk görüntüler...
İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Tuzla'da Orhanlı Mahallesi Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde yangın çıktı. Paletlerin ve motor parçalarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İşte olay yerinden ilk görüntüler
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, işte ilk görüntüler
Gündem / İstanbul
14 Mart, Cuma

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.


#İstanbul
#Tuzla
#yangın

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