Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR yol bakım aracı VE İETT otobüsüne çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen TIR, iddiaya göre arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.