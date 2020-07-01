Üç bakanlığa ilişkin yeni atama: Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu getirildi

Gündem

Bataklık baronlar: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda eroin baronları yakalandı

Nejat Daş ve Çetin Gören’in liderliğini yaptığı suç örgütüne 11 ilde baskın düzenlendi. İtalya, İngiltere, İspanya ve Brezilya’nın aralarında bulunduğu dokuz ülkenin iş birliğiyle yapılan “Bataklık” operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı. 281 gayrimenkul, 16 şirket, 70 milyon lira, çok sayıda lüks araç ve eve el koyuldu. Tespit edilen kara para 500 milyon lirayı buluyor. Baronların FETÖ’ye de finans sağladığı belirtiliyor.