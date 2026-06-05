Ümraniye'de çevre şenliğine yoğun ilgi

Çocuklar Çevreyi Eğlenerek Öğrendi

Gün boyu devam eden şenlik kapsamında düzenlenen atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de çevreye duyarlı yaşam konusunda önemli bilgiler edindi.

Teraryum Atölyesi’nde çocuklar, cam kavanozlar ve çeşitli atık malzemeler kullanarak kendi mini bahçelerini tasarladı. Doğanın küçük bir yansımasını oluşturan çalışmalar, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Takı Tasarım Atölyesi’nde plastik şişe kapakları yeniden değerlendirilerek birbirinden renkli tokalar üretildi. Çocuklar geri dönüşümün günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini uygulamalı olarak deneyimledi.

Fide Dikim Atölyesi’nde rulo kâğıtlar kullanılarak fide ekimi gerçekleştirildi. Katılımcılar bitki yetiştirmenin temel aşamalarını öğrenirken doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Sıfır Atık Atölyesi’nde kompost gübre yapımı anlatılarak organik atıkların nasıl değerlendirilebileceği uygulamalı olarak gösterildi. Atölye kapsamında ayrıca çiçek dikimi etkinliği de gerçekleştirildi.

Geri Dönüşüm Atölyesi’nde ise eski ve kullanılmayan ayakkabı, çanta ve botlar yaratıcı dokunuşlarla saksılara dönüştürüldü. Böylece kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden değerlendirilebileceği örneklerle gösterildi.

Sanat Atölyesi’nde geleneksel Türk sanatlarından ebru tekniğiyle hazırlanan özgün desenler sayesinde çocuklar hem geleneksel sanatlarla tanıştı hem de geri dönüşüm temalı yaratıcı çalışmalar ortaya koydu.

Tüm atölyelerde her saat 20 öğrenci olmak üzere toplam 3 saat boyunca 60 öğrenciyle uygulamalı eğitim ve etkinlik gerçekleştirildi.

'Atık Yok, Stil Var' Sergisi Büyük İlgi Gördü

Etkinlik kapsamında ayrıca “Tasarımda Yeniçağ: Atık Yok Stil Var” isimli sergi ziyaretçilerle buluştu. Sergide dekoratif ürünler, tekstil ve moda alanında geri dönüşüm uygulamalarına yer verildi.

Sergi aracılığıyla atık miktarının azaltılması, kullanılmış giysi ve dekoratif ürünlerin farklı formlarda yeniden değerlendirilmesi, mevcut ürünlerin dönüştürülerek yeniden kullanılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması konularında farkındalık oluşturuldu. Katılımcılar, yeni ürün satın almadan da estetik ve işlevsel yaşam alanları oluşturulabileceğine dair örnekleri inceleme fırsatı buldu.

Eğlence ve İkramlar Çocukların Yüzünü Güldürdü

Şenlik alanında kurulan şişme oyun parkuru gün boyunca çocukların uğrak noktası oldu. Çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenirken aileler de etkinliğin keyfini çıkardı.

Etkinlik boyunca çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, yetişkinlere ise çay ikramında bulunuldu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocukların neşesi ve heyecanı etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Yarışmalar ve Gösterilerle Dolu Bir Gün

Program kapsamında kurulan sahnede yarışmalar, tiyatro gösterileri ve palyaço etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar sahne etkinliklerine yoğun ilgi gösterirken gün boyunca eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Öte yandan yıl boyunca okullarda gerçekleştirilen Pil Toplama Yarışmasında dereceye giren okullar da program kapsamında ödüllendirildi. Çevreye duyarlı çalışmalarıyla öne çıkan öğrencilere ve okullara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Başkan İsmet Yıldırım Stantları Ziyaret Etti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, İlçe Kaymakamı Yüksel Çelik ve AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da katıldı. Başkan Yıldırım, etkinlik alanında kurulan stantları tek tek ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Atölye çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Yıldırım, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle takip etti. Çocuklarla sohbet ederek çevre konusunda farkındalık oluşturan etkinliklerin önemine dikkat çeken Yıldırım, öğrencilerin heyecanına ortak oldu ve ortaya koydukları çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik etti.

Programın sonunda katılımcılara hitap eden Başkan İsmet Yıldırım, çevreyi korumanın sadece bugünün değil gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Çevreye Duyarlı Nesiller İçin Farkındalık Oluşturuldu

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Şenliği, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasına katkı sağlarken geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında önemli farkındalık oluşturdu. Eğitici içerikleri ve renkli etkinlikleriyle dikkat çeken program, çocuklar ve aileler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.







