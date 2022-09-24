Gündem Ümraniyede motosikletliyi 7 yerinden bıçakladıktan sonra serbest kalan şahıs tutuklandı
3. SAYFA İSTANBUL

Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçakladıktan sonra serbest kalan şahıs tutuklandı

Ümraniye'de minibüs sürücüsü Selahattin S, trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan saldırgan, bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlikteki ifadesinde Selahattin S'nin, “Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Onda bıçak olup olmadığını görmedim. Suçumu kabul ediyorum. Ben de ondan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ümraniyede motosikletliyi 7 yerinden bıçakladıktan sonra serbest kalan şahıs tutuklandı
Yaşanan bıçaklı saldırı, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde önceki gün, motosikletli ile minibüs şoförü arasında dehşet anlar yaşandı.

Yaşanan olayda minibüs sürücüsü, Berk D'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletli, minibüs şoförünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kızışınca minibüs sürücüsü, aracında bulunan bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.

Saldırgan 7 yerinden bıçakladı

Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Yedi yerinden bıçaklanan Berk D., olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar kask kamerasına yansıdı

Yaşanan bıçaklı saldırı, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.


Karar tepki topladı

Saldırının kamera kayıtları ile ortada olmasına rağmen saldırganın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Cezaevine gönderildi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Selahattin S’nin “silahla basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akılalmaz savunma: Bıçak motor sürücüsünü yaralamış

Hakimlikteki ifadesinde Selahattin S.'nin, “Olay günü yolda giderken motosikletli önümü kesti. Motor sürücü ile tartışma yaşadık. Aracımda bıçak vardı. Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış.

'Ben de ondan şikayetçiyim'

Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Onda bıçak olup olmadığını görmedim. Suçumu kabul ediyorum. Ben de ondan şikayetçiyim" dediği belirtildi.

İncirlik Üssünde çalışıyormuş

İncirlik Üssü'nde çalışıyormuş

Adana'da yakalanan astsubay FETÖ'den tutuklandı
Motosikletliyi bıçaklayansaldırgan tutuklandı

Motosikletliyi bıçaklayan
saldırgan tutuklandı

Serbest kalması tepki toplamıştı: İfadesi de pes dedirtti.
Dehşete düşüren anlar kamerada

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

​'Dünyanın en tehlikeli hayvanı' deyip uyardı

​ABD'den gizli 'Rusya' hamlesi

​Moskova'yı kızdıracak çıkış

​Kılıçdaroğlu racon kesti, tıpış tıpış sıraya girdiler.

Köşeye sıkışan terör örgütü Suriye'de köstebek avı başlattı.

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.