Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçakladıktan sonra serbest kalan şahıs tutuklandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde önceki gün, motosikletli ile minibüs şoförü arasında dehşet anlar yaşandı.

Yaşanan olayda minibüs sürücüsü, Berk D'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletli, minibüs şoförünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kızışınca minibüs sürücüsü, aracında bulunan bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.

Saldırgan 7 yerinden bıçakladı

Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Yedi yerinden bıçaklanan Berk D., olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar kask kamerasına yansıdı

Yaşanan bıçaklı saldırı, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Karar tepki topladı

Saldırının kamera kayıtları ile ortada olmasına rağmen saldırganın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Cezaevine gönderildi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Selahattin S’nin “silahla basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akılalmaz savunma: Bıçak motor sürücüsünü yaralamış

Hakimlikteki ifadesinde Selahattin S.'nin, “Olay günü yolda giderken motosikletli önümü kesti. Motor sürücü ile tartışma yaşadık. Aracımda bıçak vardı. Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış.

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'Ben de ondan şikayetçiyim'

Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Onda bıçak olup olmadığını görmedim. Suçumu kabul ediyorum. Ben de ondan şikayetçiyim" dediği belirtildi.