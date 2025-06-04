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Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Muğla" operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Muğla" operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

09:234/06/2025, Çarşamba
AA
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'Narkokapan-Muğla' operasyonunda 73 şüpheli yakalandı.
'Narkokapan-Muğla' operasyonunda 73 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan-Muğla" operasyonunda 73 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtti.


"Zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"

Hazırlıkları 4 ay süren operasyonda gözaltına alınan 73 torbacıdan 43'ün tutuklandığını, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu 4 aylık süreçte, Muğla'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi ve operasyona başladık. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde 512 jandarma timi, 2 komando timi, 5 motorlu asayiş timi ve 6 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek uyuşturucu satıcıları ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.



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#operasyon
#uyuşturucu
#Ali Yerlikaya
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