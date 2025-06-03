Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 40 kök kenevir ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze yakın bir müstakil ikamette uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 40 kök kenevir ve 400 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.