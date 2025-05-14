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Uzman isim Akdeniz depremi sonrası 6 ili uyardı: Olasılık arttı

Uzman isim Akdeniz depremi sonrası 6 ili uyardı: Olasılık arttı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:0414/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Ege deprem kümesine dikkat' uyarısında bulundu.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Ege deprem kümesine dikkat' uyarısında bulundu.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Ege deprem kümesine dikkat" diyen Bektaş, "Ege deprem kümesi batıda İzmir- Manisa, doğuda Afyon-Isparta, kuzeyde Kütahya, güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Girit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Grit Fayı'nda yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloğunu zorlamaya devam ettiğini belirterek, "Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M 6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki Ege deprem kümesine stres transferi yapmıştır." dedi.

"Ege deprem kümesine dikkat"

Bektaş, "Son yüzyılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 5 adet M 6- 7 deprem üretimiyle oluşan Ege deprem kümesi batıda İzmir- Manisa, doğuda Afyon-Isparta, kuzeyde Kütahya, güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Grit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır." ifadelerini kullandı.

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