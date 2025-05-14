Uzman isim Akdeniz depremi sonrası 6 ili uyardı: Olasılık arttı

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Ege deprem kümesine dikkat" diyen Bektaş, "Ege deprem kümesi batıda İzmir- Manisa, doğuda Afyon-Isparta, kuzeyde Kütahya, güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Girit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır" dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Grit Fayı'nda yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloğunu zorlamaya devam ettiğini belirterek, "Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M 6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki Ege deprem kümesine stres transferi yapmıştır." dedi.
"Ege deprem kümesine dikkat"
Bektaş, "Son yüzyılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 5 adet M 6- 7 deprem üretimiyle oluşan Ege deprem kümesi batıda İzmir- Manisa, doğuda Afyon-Isparta, kuzeyde Kütahya, güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Grit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır." ifadelerini kullandı.