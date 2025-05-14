Uzman isim Akdeniz depremi sonrası 6 ili uyardı: Olasılık arttı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Grit Fayı'nda yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloğunu zorlamaya devam ettiğini belirterek, "Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M 6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki Ege deprem kümesine stres transferi yapmıştır." dedi.