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Gündem Valilikten Arnavutköyde bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurmasına ilişkin açıklama
İSTANBUL

Valilikten Arnavutköy'de bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçinin kendisine sopayla saldıran şüpheliye ateş açıp yaralaması olayına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi DHA
Yaralanan kişi sopayla bekçiye saldırdı.
Yaralanan kişi sopayla bekçiye saldırdı.

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçinin kendisine sopayla saldıran şüpheliye ateş açıp yaralaması olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutköy İlçemiz Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 06.05.2020 günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' olayı ile ilgili olarak; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan 34 AT 8…. plakalı araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şüpheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.A'yı yaralamıştır. Çıkan arbede sırasında Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.A, beylik tabancası ile şüpheli Y.D.'i sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamış, yaralı şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Şüpheli Y.D hakkında 'yağma' suçundan cezaevi kayıtları olduğu tespit edilmiş olup, başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Bekçi sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
OYNAT 01:00
Bekçi sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
Arnavutköy'de bir bekçi, şüphelendiği araçtaki kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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