Van'da 1,3 milyon TL değerinde kaçak insan saçı ele geçirildi

Ele geçirilen saçlar.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kişi, gümrük muhafaza görevlilerince x-ray taramasına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluklara rastlanması üzerine, fiziki arama yapıldı. Ayakkabı tabanlığının altından ve beraberindeki valizden 4 kilo 900 gram insan saçı yakalandı.
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak için gelen bir hususi araç da şüpheli görülerek arama hangarında x-ray taramasından geçirildi. Ardından yapılan fiziki aramada, bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram insan saçı yakaladı. Her iki aramada ele geçirilen kaçak insan saçının toplam değerinin 1 milyon 348 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.
#Ticaret Bakanlığı
#Van
#Saray
22 dakika önce