Van'da 1,3 milyon TL değerinde kaçak insan saçı ele geçirildi

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak için gelen bir hususi araç da şüpheli görülerek arama hangarında x-ray taramasından geçirildi. Ardından yapılan fiziki aramada, bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram insan saçı yakaladı. Her iki aramada ele geçirilen kaçak insan saçının toplam değerinin 1 milyon 348 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.