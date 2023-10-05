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Van'da 1,3 milyon TL değerinde kaçak insan saçı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 348 bin TL değerinde kaçak insan saçı ele geçirildiğini duyurdu.

11:08 . 5/10/2023 Perşembe
DHA
Ele geçirilen saçlar.

Ele geçirilen saçlar.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kişi, gümrük muhafaza görevlilerince x-ray taramasına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluklara rastlanması üzerine, fiziki arama yapıldı. Ayakkabı tabanlığının altından ve beraberindeki valizden 4 kilo 900 gram insan saçı yakalandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak için gelen bir hususi araç da şüpheli görülerek arama hangarında x-ray taramasından geçirildi. Ardından yapılan fiziki aramada, bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram insan saçı yakaladı. Her iki aramada ele geçirilen kaçak insan saçının toplam değerinin 1 milyon 348 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.
#Ticaret Bakanlığı
#Van
#Saray
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