|
Gündem

Valizlerden 1,3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan 53,1 kilogram kaçak insan saçına el konuldu.

12:11 . 1/09/2023 Cuma
AA
53,1 kilogram kaçak insan saçının piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu tespit edildi.

53,1 kilogram kaçak insan saçının piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu iki önemli yakalama gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Tahran'dan gelen İran uyruklu yolcu şüpheli görülerek takibe alındı. Yolcu, uçaktan inişinden itibaren izlenirken gümrük salonundan Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak eşya kontrolü yapıldı.

Kişinin valizinin x-ray taramasında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada 33 kilogram gerçek olduğu tespit edilen insan saçı bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci operasyon

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcu takibe alındı. Yolcu, gümrük salonundan çıkmak üzereyken durduruldu ve valizlerine yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi.


  • Böylece, iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram saça el konulurken ticari faaliyetlere konu olan saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.
  • Gaziosmanpaşa ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylara ilişkin soruşturma başlattı.



#Ticaret Bakanlığı
#İstanbul Havalimanı
#Sabiha Gökçen Havalimanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Toplu sözleşme zammı ile engelli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Engelli aylığı 2024 zam tutarı