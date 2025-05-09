Vangölü Ekspresi'nden kartpostallık kareler

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi'nin ilkbaharda doğadaki seyri, fotoğraf meraklılarına eşsiz kareler sunuyor. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan, 60 duraktan oluşan 1315 kilometre yol kateden tren, 7 yıl önce başladığı seferini sürdürüyor. Ankara'dan Bitlis'e uzanan rota, yolcularına her mevsim ayrı görsel güzellik sunarken doğanın canlandığı ilkbaharda da seyri doyumsuz manzara oluşturuyor. Yolculara bölgenin doğal güzelliklerini tanımaları için keyifli deneyim sunan Vangölü Ekspresi, geçtiği duraklardan Bingöl ve Elazığ'da tarafından havadan görüntülendi. Dağların yamacından, Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan geçerken güzel görüntüler oluşturan Vangölü Ekspresi fotoğraf meraklılarının da kadrajına yansıdı.

Bingöl Fotoğraf Kulübü Başkanı Esra Bürçün, 2015 yılından bu yana aktif olarak fotoğraf çektiğini, kentte bu yıl avukat, polis, öğretmen ve sağlıkçı gibi farklı mesleklerden fotoğraf meraklılarının bulunduğu kulübü kurduklarını söyledi. Bingöl'ün tanıtımı amacıyla geziler düzenleyip fotoğraflar çektiklerini dile getiren Bürçün, farklı şehirlerde yaşayan fotoğraf meraklılarını da kente davet ettiklerini belirtti. Bürçün, ilkbaharda Bingöl'ün eşsiz doğasını fotoğrafladıklarını, Vangölü Ekspresi'nin doğadaki seyrinin de kendilerine çok güzel kareler sunduğunu anlattı. "Doğanın, bulutların rengi, trenin su üzerindeki köprüden geçmesi, bize fotoğraf açısından eşsiz bir görüntü sundu. Bu anları görüntüledik, çok güzel kareler elde ettik" diyen Bürçün, doğanın her anını değerlendirip kayıt altına almak istediklerini belirtti.