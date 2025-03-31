Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor

Ankara-Diyarbakır hattında sefer yapacak Turistik Diyarbakır Ekspresi, 11 Nisan'da ilk yolculuğuna başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti. Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi. Ankara’dan cuma günleri, Diyarbakır’dan ise pazar günleri hareket etmesi planlanan trenin, iki haftada bir karşılıklı sefer düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, “Dört gidiş, dört dönüş şeklinde planlanan seferlerle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak” dedi. Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini aktardı.