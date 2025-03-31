Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor

Ankara-Diyarbakır hattında sefer yapacak Turistik Diyarbakır Ekspresi, 11 Nisan'da ilk yolculuğuna başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti. Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi. Ankara’dan cuma günleri, Diyarbakır’dan ise pazar günleri hareket etmesi planlanan trenin, iki haftada bir karşılıklı sefer düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, “Dört gidiş, dört dönüş şeklinde planlanan seferlerle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak” dedi. Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini aktardı.
KÜLTÜREL DOKU YERİNDE GÖRÜLECEK
Bu sürede yolcuların Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebileceğini vurgulayan Uraloğlu, trenin Diyarbakır'a varış saatinin ise ertesi gün 16.23 olarak planlandığını kaydetti. Dönüşte Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenin Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracağına dikkati çeken Uraloğlu, “Ankara'ya tahmini varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.