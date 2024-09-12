X Space odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız söylemlere gözaltı: CHP trolü Jahrein de aralarında

'Jahrein' olarak bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un da bulunduğu Twitter sohbet odasında, 'Osman' isimli bir kişinin ailesi ve küçük bebeğiyle ilgili İslam düşmanlığı içeren skandal konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar vatandaşlar tarafından tepki topladı. 'Osman' isimli kullancısının çocuğunun ağladığını duyan İslam düşmanları, 'Eşin ağlıyor Osman', 'Arkada kız çocuğu gömüyorlar galiba.' gibi çirkin ifadelerde bulundu. Sosyal medyada hızla paylaşılan skandal sonrası Müslümanlar duruma tepki gösterdi.