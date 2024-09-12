X Space odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız söylemlere gözaltı: CHP trolü Jahrein de aralarında

Türkiye, Diyarbakır'daki sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetinin şokunu yaşarken sosyal medya platformu X'te büyük bir ahlaksızlığa imza atıldı.
X Space odasında bazı kişiler arasında geçen konuşmada kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler sarf edildi.
Ar damarları çatlamışçasına konuşan şahıslar, istismar içerikli söylemlerde bulunarak bu ahlaksızlığı öven ve kendilerini haklı çıkarmaya çalışan ifadeler kullandı.
Sapkınlardan biri gözaltına alındı
Kan donduran ifadeler sonrası söz konusu şahıslar hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sapkın şahıslar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında E.K. isimli bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
CHP trolü Jahrein de gözaltına alındı
Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 'Jahrein' lakaplı CHP trolü Ahmet Sonuç'un da gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı tespit edildi.
E.K. ve Ahmet Sonuç'un Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındığı; haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre 'müstehcenlik' suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.