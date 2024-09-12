|
Gündem

X Space odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız söylemlere gözaltı: CHP trolü Jahrein de aralarında

Sosyal medya platformu X'te bir sohbet odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler sarf edildi. İstismar içerikli konuşmalar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan CHP trolü 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'un da Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmaları nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu. Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre her iki isim hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldı.

20:59 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:39 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
X'te bir sohbet odasında gerçekleştirilen sapkın sohbet nedeniyle bir kişi gözaltına alındı.
X'te bir sohbet odasında gerçekleştirilen sapkın sohbet nedeniyle bir kişi gözaltına alındı.

Türkiye, Diyarbakır'daki sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetinin şokunu yaşarken sosyal medya platformu X'te büyük bir ahlaksızlığa imza atıldı.

X Space odasında bazı kişiler arasında geçen konuşmada kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler sarf edildi.

Ar damarları çatlamışçasına konuşan şahıslar, istismar içerikli söylemlerde bulunarak bu ahlaksızlığı öven ve kendilerini haklı çıkarmaya çalışan ifadeler kullandı.

Sapkınlardan biri gözaltına alındı

Kan donduran ifadeler sonrası söz konusu şahıslar hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sapkın şahıslar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında E.K. isimli bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

CHP trolü Jahrein de gözaltına alındı

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 'Jahrein' lakaplı CHP trolü Ahmet Sonuç'un da gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı tespit edildi.

E.K. ve Ahmet Sonuç'un Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındığı; haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre 'müstehcenlik' suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.






#Sosyal Medya
#X
#X Space
#Gözaltı
#Soruşturma
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Malatya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi