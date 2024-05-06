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Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 31. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Son oylamada Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 107, Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32. tur oylaması yarın yapılacak.

11:48 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:51 - 6/05/2024 Pazartesi
AA
Yargıtay
Yargıtay

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 30 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 31. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32. tur oylama yarın yapılacak.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


#Yargıtay
#Mehmet Akarca
#Ömer Kerkez
#Muhsin Şentürk
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