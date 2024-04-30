|
Gündem

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 29'uncu tur! Oylamada yine sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'ta başlayan başkanlık seçimlerinin 29'uncu tur oylamasında da adaylardan hiçbiri salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı.

12:49 - 30/04/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Seçimin ilk 28 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Her 5 tur oylamada bir yeniden aday başvuruları alınan seçimlere, bugün 29'uncu tur oylaması ile devam edildi.


Oylamaya, dünkü 28'inci tur oylamasında en yüksek oyu alan iki aday, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday olarak katıldı. 322 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen 29'uncu tur oylamasında; 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 116 oy aldı. Ayrıca 13 oy boş kullanıldı, 52 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla 30'uncu tur oylamasına geçildi. 30'uncu turdan da sonuç alınamaması halinde 7'nci kez adaylık başvuruları alınıp, 31'inci tur oylama ile seçimlere devam edilecek. Anayasa'ya göre; adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylama devam edecek.




#Yargıtay
#Seçim
#Başkan
#Mehmet Akarca
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı personel alımı takvimi 2024