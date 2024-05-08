Yargıtay Başkanvekilliğine Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 31. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Son oylamada Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 107, Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32. tur oylaması yarın yapılacak.