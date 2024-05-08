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Yargıtay Başkanvekilliğine Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi

Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ömeroğlu seçildi. Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

14:30 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
Ahmet Ömeroğlu
Ahmet Ömeroğlu

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil'in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan birinci başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulundaki seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, Ahmet Ömeroğlu getirildi. Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

Ömeroğlu'nun öz geçmişi

Ahmet Ömeroğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Ürgüp/Nevşehir, Kırlıova/Bingöl, Dalaman/Muğla Hakimliği, Zile/Tokat, Mardin, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 15 Aralık 2014'te seçilen Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesiyken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Birinci Başkanvekilliğine seçildi.

Ahmet Ömeroğlu, evli ve dört çocuk babası.

#Ahmet Ömeroğlu
#Yargıtay
#Eyüp Yeşil
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