'Yaşasın Filistin' demeliyiz ama sokakta

Sanatçı Okan Bayülgen, Filistin konusunda son dönemde artan protesto eylemleri ve soykırıma karşı neler yapılması gerektiğiyle ilgili düşüncelerini anlattı.





ÖZNE FİLİSTİN OLMALI

Sanatçıların Filistin konusundaki kreatif eylemlerini değerlendiren Bayülgen, “Sanatçıların Filistin için yaptıkları protestolar tabii ki çok güzel. Ama bu protestolar genelde sanatçıyı takdir etmemize yarıyor. Filistin özne olmuyor, sanatçı özne oluyor. Tek tek sanatçılara "Aferin, ne kadar duyarlıymış, zaten ben de onu çok beğenirim" diyeceğimiz yerde, özne hep Filistin olsun” diye konuştu.





SOSYAL MEDYANIN FAYDASI YOK

Sosyal medyadan yapılan Filistin paylaşımlarının bir faydası olmadığını vurgulayan Bayülgen, “Evet, hayatını kaybetmiş bir çocuğun fotoğrafı çok etkileyici, çok öfkelendirici, çok üzücü ama asıl mesele Filistin meselesi. Eğer bu konuda kendi insanımızı, birbirimizi bilinçlendireceksek "Filistin sorunu" üzerinden bilinçlendirelim. "Çocuklar yaşasın!" diye bağırmak tabii ki çok güzel tabii ki gerekli, tabii ki bir işe yarayacaktır. Ama biz "Yaşasın Filistin!" diye bağırmalıyız. "Yaşasın Filistin!" ve "Kahrolsun soykırım!" diye bağırmalıyız. O zaman işte bir işe yarıyor yaptığımız şey, sadece bir soykırımı kastetmiyoruz o zaman. "Kahrolsun soykırım, bu bir daha olmasın" dediğimiz zaman şu anda bu soykırımı gerçekleştirenlerin uğradığı soykırıma da karşı çıkıyoruz. Ama bunun adresi sokaklar. Bunun adresi evler, rahat ortamlarımızda tekrar tekrar bir yeniden gönderim değil. Bunun yolu sosyal medyadan bilinçlenmek değil. Bunun yolu en azından gazete okumak en azından. Bunun yolu zaten şu anda bu konuyla ilgili yapılan belgeleri izlemek, belgeselleri, haberleri izlemek. Bu konuda duyarlılık böyle bir şey” ifadelerini kullandı.





ORTAK BİR ÇAĞRI YAPILMALI

İnsanların sosyal medaydan yaptığı paylaşımlarla vicdanlarını rahatlattıklarını, insanların protestolarını sokaklara taşıması gerektiğini söyledi. Bayülgen, şöyle devam etti: “Bugün ben de bir sanatçı olarak buradan bir çağrıda bulunabilirim. Hiçbir siyasi görüş ayırt etmeksizin bütün sivil toplum kuruluşları ve bütün partiler, hepsi aslında ortak ve açık bir çağrı yapmalı. Sokaklara çıkılması lazım. Belli noktalarda açık ya da kapalı salonlarda buluşulması lazım. Ben zaten davet edildiğim yerlere gidiyorum bu konuda. Gitmeye de devam edeceğim. Çünkü sosyal medyada herhangi bir fotoğrafı yeniden göndermek yerine, asıl orda bulunmamın bir değeri olacağını anlıyorum. Sonra, Filistin'in Türkiye’de partiler üstü bir durum olması lazım. Tek bir görüşün bu konuyu sahipleniyor gibi olmaması lazım. O yüzden de farklı partiler bu konuda görüş birliğinde olmalı.”





SESLERİNİ ÇIKARMAKTAN KORKMASINLAR

Sanatçıların Filistin konusunda siyasi bir duruş sergilemekten çekinmemesi gerektiğinin altını çizen Bayülgen, şunları kaydetti: "Bu konuda niye endişe edilsin ki? "Yaşasın Filistin dersem siyasi bir davranışta bulunmuş olurum. Çocuklar ölmesin dersem insani bir davranışta bulunurum." Bu ne saçma bir şey. Zaten siyasi bir davranışta bulunmak insanidir. O yüzden insanlar siyasi davranışlarda bulunurlar. "Yaşasın Filistin" demek ayrıca da ne kadar siyasi olabilir. Bu konuda endişe edecek ne vardır? Sanatçılardan biz parti militanı olmalarını, herhangi bir görüşün militanlığını yapmalarını, onun savunucusu olmalarını ısrarla beklemiyoruz zaten. Bırakalım bu kibarcık halleri, bırakalım bu demokrat, demokratımsı halleri gerçekten ses çıkarılması gereken konuda korkmadan ses çıkaralım. Biz Gazze konusunda hepimiz bir aradayız.”



