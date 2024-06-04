Dünya

Slovenya resmen Filistin Devleti'ni tanıdı

Slovenya Parlamentosu, Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladı. Slovenya, son bir haftada İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Filistin'i resmen tanıyan dördüncü Avrupa ülkesi oldu.

23:05 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 23:49 - 4/06/2024 Salı
AA
Slovenler, İsrail'i kınayan dövizlerle eylemler düzenlemişti.
Slovenler, İsrail'i kınayan dövizlerle eylemler düzenlemişti.

Terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırımı durdurma' kararına rağmen saldırılarına devam etmesi, Avrupalı ülkeleri harekete geçirdi.

Slovenya Filistin'i tanıdı

Slovenya hükümetinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisinin (SDS), meclise dün verdiği referandum önergesini, bu akşamki meclis oturumu öncesi geri çektiği ifade edildi.

Paylaşımda, SDS milletvekillerinin terk ettiği oturuma katılan 90 sandalyeli meclisteki milletvekillerinin 52'sinin, Filistin devletinin tanınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da sosyal medya hesabındaki paylaşımda,
"Filistin'in bugün egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut gönderiyor."
ifadesini kullandı.

Slovenya'nın Filistin'i tanıma süreci

SDS Genel Başkanı Janez Jansa dün, tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.​​​​​​​


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