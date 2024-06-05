Şuşa'nın özgürlüğü Filistin için ilhamdır

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, “Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı” Şuşa’da düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, Şuşa’nın özgürlük mücadelesinin ardından kazandığı zaferin Filistin için de ilham verdiğini söyledi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), her yıl İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden bir şehri, "Gençlik Başkenti" olarak seçiyor ve yıl boyunca bu şehirde uluslararası etkinlikler düzenliyor. Şuşa, 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti'ne ev sahipliği yapıyor.





MÜSLÜMANLARIN ÇEKTİĞİ ACILARI UNUTMAYALIM

ICYF Başkanı Taha Ayhan Şuşa'nın kurtuluş hikayesini gençler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını vurguladı. Ayhan, Şuşa’nın özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de andıktan sonra Filistin’deki acıların da dinmesi çağrısında bulundu. “Müslaman ümmetinin dünya çapında çektiği acıları asla unutmayalım" diyen Ahyan "Filistin’de masum çocukların, sevdiklerini kaybeden ailelerin ve masumların katledilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Devam eden trajediler, kardeşlerimizle samimi bir dayanışma ve empati göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Ancak biz Şuşa’nın kurtuluşundan ve Müslüman dünyasında işgal altında olan pek çok toprağın özgürlüğüne kavuşmasından ilham alıyoruz” diye konuştu.





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