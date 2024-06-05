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Dünya

Şuşa'nın özgürlüğü Filistin için ilhamdır

İlk kez İstanbul'da buluşan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) bu yıl Şuşa'da yapılıyor. 36 ülkeden 150'den fazla genç, Şuşa'da buluştu. ICYF Başkanı Ayhan "Şuşa'nın özgürlüğü Filistin için ilhamdır" dedi.

Ayşe Olgun
11:33 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
“Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı” Şuşa’da düzenlenen törenle başladı.
“Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı” Şuşa’da düzenlenen törenle başladı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, “Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı” Şuşa’da düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, Şuşa’nın özgürlük mücadelesinin ardından kazandığı zaferin Filistin için de ilham verdiğini söyledi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), her yıl İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden bir şehri, "Gençlik Başkenti" olarak seçiyor ve yıl boyunca bu şehirde uluslararası etkinlikler düzenliyor. Şuşa, 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti'ne ev sahipliği yapıyor.


MÜSLÜMANLARIN ÇEKTİĞİ ACILARI UNUTMAYALIM

ICYF Başkanı Taha Ayhan Şuşa'nın kurtuluş hikayesini gençler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını vurguladı. Ayhan, Şuşa’nın özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de andıktan sonra Filistin’deki acıların da dinmesi çağrısında bulundu. “Müslaman ümmetinin dünya çapında çektiği acıları asla unutmayalım" diyen Ahyan "Filistin’de masum çocukların, sevdiklerini kaybeden ailelerin ve masumların katledilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Devam eden trajediler, kardeşlerimizle samimi bir dayanışma ve empati göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Ancak biz Şuşa’nın kurtuluşundan ve Müslüman dünyasında işgal altında olan pek çok toprağın özgürlüğüne kavuşmasından ilham alıyoruz” diye konuştu.


36 ÜLKEDEN 150’DEN FAZLA GENÇ

Uzun yıllar süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Şuşa’nın tüm Azerbaycan için çok kıymetli olduğunu ve Gençlik Başkenti seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, programla ilgili olarak “ICYF ile birlikte İslam dünyası gençliğinin bilim, kültür, spor, girişimcilik, sosyal mühendislik, eğitim alanlarında yaşamının ve gelişiminin tüm alanlarını kapsayacak 12'den fazla büyük ölçekli çevrimdışı ve çevrimiçi etkinlik düzenleyeceğiz" dedi. Gayibov, "Etkinliklere koşulması için 36 ülkeden 150’den fazla genci davet ettik ve onlar da bu tarihin bir parçası olmak fırsatı kazandılar" ifadelerini kullandı.

#İslam İşbirliği Gençlik Forumu
#Azerbaycan
#Şuşa
#Filistin
#İstanbul
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