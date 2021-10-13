​Yaşlı Bakım Merkezi için ilk kepçe vuruldu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinden önce verdiği vaatler arasında bulunan Yaşlı Bakım Merkezi projesi hayata geçiyor. Sancaktepe Mahallesi Birlik Caddesi’nde yeri belirlenen dev projede ilk kepçe vuruldu. 2 bin 129 metrekarelik inşaat alanı bulunan projedeki yeşil alan miktarı ise 2 bin 545 metrekareyi kapsıyor. 5 katlı Yaşlı Bakım Merkezi’nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek.
- Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bağcılar’a değer katacak binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak. Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da bulunuyor. Yaşam merkezi tamamlandığında örnek proje olacak.