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Yavaş'tan imalı gönderme: Enerjimizi tüketecek

Yavaş'tan imalı gönderme: Enerjimizi tüketecek

Nazife Bardak
04:0023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak ön seçime girmesine imalı göndermede bulundu.

Ön seçime ilişkin daha önceki düşüncesinin değişmediğini belirten ABB Başkanı Yavaş, “Aynı düşüncedeyim, biz şunu iddia etmiştik. Ön seçime karşı değiliz partinin en üst karar organlarından birisidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içeri harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündemi olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFLER HEP GÜNDEMDE

Yavaş, “Sizin yol haritanız nasıl olacak, 100 bin imza toplayarak adaylığınızı ilan edecek misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda ben erken seçimin tarihi yok bir şeyi yok. Ben orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey’e bizim kendi başımız aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz.” Yavaş, adaylığa açık kapı bırakarak, “Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir” dedi.



#siyaset
#mansur yavaş
#ekrem imamoğlu

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