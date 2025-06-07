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Yedi katlı otelin elektrik panosunda yangın çıktı

Yedi katlı otelin elektrik panosunda yangın çıktı

23:537/06/2025, Cumartesi
AA
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Ekipler, panoya müdahale ederek yangını söndürdü.
Ekipler, panoya müdahale ederek yangını söndürdü.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 7 katlı bir otelin giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yalıncak mevkisindeki otelde çıkan yangın sonrası bina tahliye edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıncak mevkisindeki otelin giriş katında ilk belirlemelere göre, elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, oteldekilerin tahliyesinin ardından duman yükselen panoya müdahale ederek yangını söndürdü.


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