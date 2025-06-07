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Osmaniye'de tarla yangını: Yaklaşık 20 dönümlük ekili alan zarar gördü

Osmaniye'de tarla yangını: Yaklaşık 20 dönümlük ekili alan zarar gördü

18:267/06/2025, Cumartesi
AA
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Yangın sonucunda zarar gören buğday ekili alan
Yangın sonucunda zarar gören buğday ekili alan

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekili araziye sıçradı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çınar köyünde Zeliha Çandar'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü.

Yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.


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