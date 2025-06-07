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Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği yangın faciasında 4 gözaltı

Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği yangın faciasında 4 gözaltı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
07:307/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği yangın faciasında 4 gözaltı
Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği yangın faciasında 4 gözaltı

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Müteahhit dahil 4 kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti



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