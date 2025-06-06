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Yangın bir aileyi yok etti

Yangın bir aileyi yok etti

04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, adeta zamanla yarıştı. Ekipler aralarında çocukların da olduğu 30 kişiyi vinçlerle tahliye etti.
Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, adeta zamanla yarıştı. Ekipler aralarında çocukların da olduğu 30 kişiyi vinçlerle tahliye etti.

Diyarbakır’da 13 katlı bir binada çıkan yangın can pazarına dönüştü. Üst katlarda oturan 30 bina sakini itfaiye ekipleri tarafından sepetli vinçlerle tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında, bir anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangın, Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak Rojava Sitesi'nde bulunan binada çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı. Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre Çavdar (12), Elif Çavdar (4) ve Zeynep Çavdar (4) müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelerek çalışmaları denetleyen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Binadan 17 yaralı çıkarıldı. Bu 17 kişiden 4'ü malesef kurtarılamadı. Geriye kalan 13 yaralı vatandaştan 3'ü taburcu edildi. 10 yaralı vatandaşımızın ise hayatı tehlikesi yok" dedi. Zorluoğlu, yangının sebebinin araştırıldığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma için başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi. Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.


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