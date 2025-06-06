Yangın bir aileyi yok etti

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında, bir anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangın, Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak Rojava Sitesi'nde bulunan binada çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı. Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre Çavdar (12), Elif Çavdar (4) ve Zeynep Çavdar (4) müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.