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Yeni 'Tosuncuk kardeşler' saadet zinciri vakası: 300 milyon TL’lik vurgun

Samsun ve Konya’da faaliyet gösteren iki erkek kardeşin oluşturduğu ve aralarında kamu bankası çalışanı akrabalarının da bulunduğu yeni ‘saadet zinciri’ vurgunu ortaya çıktı. Mağdurlardan 300 milyon TL toplandığı iddia edildi.

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Haber Merkezi İHA
Yeni Tosuncuk kardeşler saadet zinciri vakası: 300 milyon TL’lik vurgun
Tosuncuk kardeşlerin mağdurlardan 300 milyon TL topladığı iddia edildi.

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Samsun ve Konya’da faaliyet gösteren iki erkek kardeş, birçok kişiyi yurt dışında borsada yazılım yaptıkları ve kar payı verdikleri vaadiyle dolandırdı. İlk etapta 25 mağdurun şikayet dilekçeleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Konu hakkında savcı tarafından 2022/41594 nolu birleştirilmiş soruşturma başlatıldı. Mağdurların çoğunun kamu görevlisi olduğu ve saadet zinciri sisteminin içerisinde zanlılar E.P. ve E.P. kardeşlerin kamu bankasında çalışan anne ve eşinin de yer aldığı iddia edilen saadet zincirinde 300 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü.

"EKİM AYINDA BÜYÜK VURGUN YAPIP KAÇTILAR"

Zanlıların sistem içine aldıkları mağdurlara daha fazla kişiye ulaşmak için ilk aylarda düzenli ödeme yaptığını ifade eden Av. Berivan Yaralı, vurguna ilişkin "Yurt dışı kaynaklı borsa oynadıklarını, kardeşinin Konya’da yazılımcı olduğunu, Amerika’da bir borsa şirketine yazılım tasarlayıp, kiraya verdiklerini, bu sebeple çok para kazandıklarını ifade ediyorlar" dedi.

Av. Berivan Yaralı, ortalama aylık yüzde 8-10 civarında yatırdıkları para kadar vatandaşlara ödeme yapacaklarını vadeden zanlıların bu sistemi 1,5 senedir yürüttüğünü dile getirdi.

25 kişinin yazılı başvuru yaptığını açıklayan Yaralı, konu hakkında soruşturma başladığını ifade etti.

"VURGUNUN BÜYÜKLÜĞÜ 300 MİLYON TL CİVARINDA"

300 milyon TL’lik bir vurgundan söz edildiğinin altını çizen Yaralı, vurgunun büyüklüğünün 300 milyon TL olduğunu ifade etti. Yaralı, "Zanlılar, yurt dışındaki şirketlere dolar yatıracakları, daha sonra bu parayı TL’ye çevirip vatandaşlara ödeme yapacakları vaadiyle nitelikli dolandırıcılığa başvuruyorlar" dedi.

"KAMU BANKASINDA ÇALIŞIP MAĞDURLARA KREDİ ÇIKARTMIŞ"

Mağdurlardan birçoğunun sisteme zanlıların eşi ve annesi tarafından kamu bankasından aldıkları kredi ile girdiğini de belirten Yaralı şöyle devam etti:

"Faillerden E.P.’nin eşi A.P., bir devlet bankasında çalışıyor. Bu olayı banka personelleri dahil, bankanın büyük yatırımcı olan müşterilerine, ‘Sizlere yüksek kredi çıkartabilirim, garantili bir iş, risk yok’ diye birçok insana kredi vererek saadet zincirine girmelerine neden oluyorlar"

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