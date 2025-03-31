Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan dikkat çeken paylaşım: Hainlerin kurşunuyla...

Teröristlerin kimliğinin belirlenmesi için incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde terörist Şafak Yayla'nın elinde bir çanta ve avukat cüppesiyle adliyenin C kapısındaki avukat girişinden, çantasını kontrol ettirmeyip sahte ve çipsiz bir avukat kimliği göstererek içeri girdiği tespit edildi. Diğer terörist Bahtiyar Doğruyol'un ise vatandaş girişinden tüm aramaları yapılarak geçişini sağladığı belirlenirken, teröristlerin savcı Kiraz'ın makam odasının bulunduğu 6. kattaki odasına girişleri kamera kayıtlarında tespit edildi. Emniyetin ilgili birimlerinin konuşlandığı adliyede, Kiraz'ın ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren gergin bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı. Operasyon timleri, saatler süren müzakere sürecinin ardından odadan silah sesleri gelmesi üzerine harekete geçti. Vurulan savcı Kiraz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, iki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirdi. 46 yaşındaki savcı Kiraz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.