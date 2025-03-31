Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan dikkat çeken paylaşım: Hainlerin kurşunuyla...

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını tehditlere rağmen yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
İstanbul’da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirilerek haksız kazanç elde edildiği ve bebeklerin ölümüne neden olunduğu gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın savcısı Yavuz Engin’in meslek hayatına şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın yanında stajyer olarak başladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 10 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında DHKP/C terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilmişti.
"Mesleği ilk olarak bana öğreten"
Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından staj zamanına ait ve şehit savcı Kiraz'ın imzasını taşıyan resmi evrakı paylaştı. Engin paylaşımının üzerine "Mesleğine yanında başladığım, ilk mesleki bilgileri bana öğreten ve hainlerin kahpe kurşunlarıyla şehadet şerbeti içen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini ekledi.
Şehit savcı nasıl şehit edildi?
Savcı Kiraz, Gezi Parkı odaklı olaylarda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını 5'inci savcı olarak devraldı.
Soruşturmayı yürüttüğü sürece yoğun çaba gösteren Kiraz, Adli Tıp Kurumu ve Ulusal Kriminal Büro raporları aldırarak dosyada ilerleme kaydetti. Kiraz, soruşturmayı sürdürdüğü 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı. Rehin alınma haberinin duyulması üzerine adliyede görevli polisler ve güvenlik personeli Kiraz'ın makam odasına yöneldiği sırada içeriden ateş açıldı.
Odasında rehin alındı
Teröristlerin kimliğinin belirlenmesi için incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde terörist Şafak Yayla'nın elinde bir çanta ve avukat cüppesiyle adliyenin C kapısındaki avukat girişinden, çantasını kontrol ettirmeyip sahte ve çipsiz bir avukat kimliği göstererek içeri girdiği tespit edildi. Diğer terörist Bahtiyar Doğruyol'un ise vatandaş girişinden tüm aramaları yapılarak geçişini sağladığı belirlenirken, teröristlerin savcı Kiraz'ın makam odasının bulunduğu 6. kattaki odasına girişleri kamera kayıtlarında tespit edildi. Emniyetin ilgili birimlerinin konuşlandığı adliyede, Kiraz'ın ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren gergin bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı. Operasyon timleri, saatler süren müzakere sürecinin ardından odadan silah sesleri gelmesi üzerine harekete geçti. Vurulan savcı Kiraz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, iki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirdi. 46 yaşındaki savcı Kiraz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.