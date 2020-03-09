Gündem Yenikapı şovu patladı Sergilenen arabalar yine hizmete gönderilmiş, bazıları belediyeye bile ait değil
POLİTİKA

Yenikapı şovu patladı: Sergilenen arabalar yine hizmete gönderilmiş, bazıları belediyeye bile ait değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Yenikapı'ya çekilen hizmet araçlarıyla ilgili toplanan komisyon, raporunu tamamladı. Belediye'nin çeşitli birimlerinde yapılan incelemeye göre; Yenikapı'ya 'israf' adı altında çekilen araçların bir kısmı yeniden hizmete alındı, bir kısmı belediyeye ait olmamakla birlikte müteahhitlerin denetim araçlarından oluşuyor, bir kısmı da bankalar tarafından verilen 'bedelsiz promosyon araçlar' olarak kayıtlarda yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı İmamoğlu tarafından Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları arasında yer alan lüks sınıf Mercedes marka makam aracı, kendi başkan vekili CHP'li Hüseyin Aksu'nun olduğu ortaya çıkmıştı.
İBB Başkanı İmamoğlu tarafından Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları arasında yer alan lüks sınıf Mercedes marka makam aracı, kendi başkan vekili CHP'li Hüseyin Aksu'nun olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde makam otomobili israfı olduğunu öne sürerek, Yenikapı meydanına düşük model hizmet aracı, minibüs, kamyonet ve kamyonları park ettiren Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB komisyonunun ortaya koyduğu raporla yalanlandı.

Araştırma 7 aydır sürüyordu

2 Eylül 2019'da Yenikapı'da sahnelenen şovun ardından harekete geçen ve 7 aydır araştırma yapan komisyon, İBB'ye bağlı tüm kurumlardan konuyla ilgili izahat istedi.

İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
GÜNDEM
İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı

Ortaya çıkan raporda özetle şu gerçekler ortaya çıktı:

Sergilenen araçlar yeniden hizmete alındı

Yenikapı'da sergilenen araçların bir kısmı, şovun bitmesinin ardından yeniden ilgili kurumlarda hizmet vermeye devam etti. O işlem komisyon raporunda ortaya çıktı.

Büyük bölümü belediyeye değil müteahhit firmaya ait denetleme aracı

Yenikapı'ya çekilen araçların büyük bir bölümünün İBB envanterinde kaydı yok. Araçlar İBB'ye hizmet veren bazı müteahhit firmalar tarafından söz konusu işleri denetlemek üzere personeline tahsis edilmiş.

Kurumlarda araç yetersizliği nedeniyle hizmet aksıyor

Yenikapı'ya çekilen hizmet araçlarından bazıları, kiralama süresi dolduğu için ilgili şirkete iade edildi. Yeniden kiralama yapılmaması üzerine birçok kurumda çalışmalar durma noktasına geldi.

Makam araçları banka promosyonu

'İsraf şovu'nda sergilenen araçlardan bazıları, İBB ile anlaşma yapan bankalar tarafından verilen promosyon araçlar olarak kayıtlarda yer alıyor. Söz konusu araçlara herhangi bir bedel ödemesi yapılmıyor.

Önceki dönemlere kıyasla daha yüksek maliyetlerle araç kiralanıyor

Komisyon raporlarına yansıyan rakamlara göre İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde yapılan araç kiralama maliyetleri, önceki dönemlere göre bir hayli yüksek. Söz konusu rakamlar, eski kiralama bedellerinin 2 katını aşıyor.

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