'Yerler kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkartmıştı: Rafet amcadan duygulandıran sözler

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AK Parti'li Kurtulmuş'tan Türkçe ezanı savunan Özdemir İnce'ye tepki: Bu yobazların devri geri gelmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce'ye sert sözlerle tepki gösterdi. "Buna cevap bile vermeye gerek yok da, şunu hatırlatmak istiyorum." diyen Kurtulmuş, "Bu fosiller, bu gericiler, bu yobazlar, bu millet düşmanları, bu Türkiye düşmanları, bu insanlık düşmanları bilsinler ki kılıçlarının iki tarafının kestiği devirler çok geride kalmıştır, bir daha da geri gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.