YETEV okullarından Filistin için anlamlı destek: 'Gönül Coğrafyamız Filistin'

İslam medeniyetinin derin izlerinin bulunduğu topraklar, bütün Müslümanlar için ortak bir gönül coğrafyasıdır. Anadolu’da yaşayan Müslümanlar olarak bu coğrafyalarla gönül birlikteliğimizi ve iletişimimizi sürdürüyoruz. Buralarda yaşayan Müslümanların sevinçleriyle mutlu olur, dertleriyle dertleniriz. Her fırsatta birbirimizle gönül köprüleri kurup, tarihin kalıcı izlerini geleceğe taşıma konusunda ortak tutum sergileriz. Gönül Coğrafyamız Projesi, bu ruhla okullarımızın tüm kampüslerinde öğretmen ve öğrencilerimizin katkılarıyla hayata geçiyor”