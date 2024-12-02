YETEV okullarından Filistin için anlamlı destek: 'Gönül Coğrafyamız Filistin'

YETEV bünyesindeki okullar, Filistin için “Gönül Coğrafyamız” temalı etkinlik düzenledi.
İslam coğrafyasının zengin kültürel mirasını tanımak ve anlamak amacıyla YETEV okullarında “Gönül Coğrafyamız: Filistin” etkinliği düzenlendi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) zümresi tarafından hazırlanan etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin aktif katılımıyla büyük ilgi gördü.
Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na (YETEV) bünyesinde faaliyet gösteren okullarda
“Gönül Coğrafyamız: Filistin”
adıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlik hakkında konuşan YETEV Okulları Değerler ve Din Eğitimi Koordinatörü Nurcan Yıldırım, gönül coğrafyasının taşıdığı manevi öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “
İslam medeniyetinin derin izlerinin bulunduğu topraklar, bütün Müslümanlar için ortak bir gönül coğrafyasıdır. Anadolu’da yaşayan Müslümanlar olarak bu coğrafyalarla gönül birlikteliğimizi ve iletişimimizi sürdürüyoruz. Buralarda yaşayan Müslümanların sevinçleriyle mutlu olur, dertleriyle dertleniriz. Her fırsatta birbirimizle gönül köprüleri kurup, tarihin kalıcı izlerini geleceğe taşıma konusunda ortak tutum sergileriz. Gönül Coğrafyamız Projesi, bu ruhla okullarımızın tüm kampüslerinde öğretmen ve öğrencilerimizin katkılarıyla hayata geçiyor”
Filistin için öğrencilerden anlamlı ezgi
Programın en anlamlı anlarından biri, tüm öğrencilerin Filistin halkına desteklerini göstermek amacıyla “Kardan Aydınlık” ezgisini hep bir ağızdan seslendirmesi oldu. Bu anlamlı performans, dayanışma duygusunu pekiştirerek büyük beğeni topladı.
Etkinlik boyunca Filistin’in zengin kültürünü tanıtan görseller, semboller ve yöresel kıyafetler sergilendi. Katılımcılar, Filistin mutfağından özenle hazırlanan lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu. Program, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekerken, bölgenin kültürel değerlerini daha yakından tanıma imkânı sundu.
Farklı coğrafyalara yolculuk devam edecek
YETEV Okulları’nın “Gönül Coğrafyamız” etkinliği, İslam dünyasının çeşitli bölgelerini tanıtmayı hedefliyor. Öğrenciler ve öğretmenler, bir sonraki etkinlikte farklı bir coğrafyanın zenginliklerini keşfetmeye devam edecek.
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