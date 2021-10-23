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İSTANBUL AKTÜEL

Yıkamaya getirilen halı milyon dolarlık çıktı

Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan’a yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı. 150-200 bin dolarlık halının ustası da Zareh Penyamin.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıkamaya getirilen halı milyon dolarlık çıktı
Bülent Çakırhan

Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin’in dokuduğu halılarından biri Yenikapı’daki ‘4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri’nde sergilendi. Halının değeri, halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan’a müşterisi yıkamaya getirince ortaya çıktı. Halının 150 bin dolar değerinde ve 110 yaşında olduğunu söyleyen Çakırhan, şunları aktardı:

MÜŞTERİMİZ GETİRDİ

  • “Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı da bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi ben gördüğümde şok oldum çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım hikayesini öğrendim. Sahibi de halının değerinin bilincindeydi. Teklifte bulunduk ve kabul etti halıyı satın aldık.” dedi.

HALILARIYLA ÜNLÜ BİR USTA

Çakırhan şöyle devam etti: “Bu halı Kumkapı ipek halısı. Genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah. Abdülmecid Feshane’de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor. Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor. Penyamin, Agop Kapucuyan’ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor. Osmanlı’dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor.”

ÇOK KIYMETLİ VE NADİR

  • Çakır, “Usta her halıda farklı desenler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa’da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor.” dedi.
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