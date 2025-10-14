Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yıllar sonra JASAT peşlerine düştü: 10 ve 18 yıllık cinayet dosyası aydınlatıldı

Yıllar sonra JASAT peşlerine düştü: 10 ve 18 yıllık cinayet dosyası aydınlatıldı

09:3314/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
JASAT, 10 ve 18 yıllık iki faili meçhul cinayeti aydınlattı.
JASAT, 10 ve 18 yıllık iki faili meçhul cinayeti aydınlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı’nda cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyasının daha JASAT tarafından aydınlatıldığını belirterek, "Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakalandı" ifadesini kullandı.


JASAT, 10 YIL SONRA PEŞİNE DÜŞTÜ

Bakan Yerlikaya, 09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliğinin belirlenemediğini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi" bilgisini verdi.



ÖZEL EKİP, 6 AYDA BALIKESİR'DEKİ CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ YAKALADI

3 Nisan 2007 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunduğunu ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı" dedi.



Bakan Yerlikaya ayrıca şu bilgileri verdi:

"Şanlıurfa’da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl’de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır’da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı.


Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı

JASAT’ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor.

Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum

#Ali Yerlikaya
#JASAT
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri nefes kesen bir tempoyla sürüyor