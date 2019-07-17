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YKS'de bir soru iptal edildi! ÖSYM YKS sonuçları öğrenme ekranı! YKS tercihleri ne zaman?

YKS'de bir soru iptal edildi

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. YKS'de Alan Yeterlilik Testi temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusu iptal edildi.

Haber Merkezi AA
15-16 Haziran'da düzenlenen YKS'de öğrenciler ter döktü.
15-16 Haziran'da düzenlenen YKS'de öğrenciler ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçları açıklandı. 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'de bir soru iptal edildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

  • "2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

YKS sonuçları için tıklayınız

YKS tercihleri ne zaman?

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yerleştirme süreciyle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

YKS sonuçları açıklandı
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YKS sonuçları açıklandı

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