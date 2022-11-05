Gündem Yol verme tartışmasında İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı
İSTANBUL

Yol verme tartışmasında İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı

Avcılar-Otogar seferini yapan İETT otobüs şoförüne bir otomobil sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle çekiçle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobil sürücüsüne çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

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Haber Merkezi İHA
Yol verme tartışmasında İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı
İETT otobüs şoförüne bir otomobil sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle çekiçle saldırdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar-Otogar seferi yapan İETT otobüs şoförü ve bir otomobil şoförü yol verme tartışması yaşadı.

Otomobil sürücüsü İETT otobüsünün önüne aracını kırarak kavga etmeye başladı. Kavganın şiddetiyle otomobil sürücüsü, aracının bagajından çekicini alarak İETT şoförüne saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise çekiçli otomobil sürücüsünü olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkan tartışmada yaralanan olmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çekiçli saldırı kamerada

Yol verme tartışması nedeniyle otomobilindeki çekici alarak otobüs şoförüne saldıran sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobil sürücüsünün aracının bagajından çekicini alarak otobüs şoförüne saldırdığı ve çevredeki vatandaşlar tarafından engellendiği görüldü.

Antalya'da ilginç olay: Aracını yolun ortasına bırakıp gitti
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112 Acil Çağrı Merkezine gelen Demokrasi Bulvarı Çevreyolu kavşağında yol ortasında dörtlüleri yanar vaziyetteki 07 LDY 80 plakalı hafif ticari aracın trafiği aksattığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.
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Kavşağa gelen polis ekibi, gerekli önlemi aldıktan sonra araç sürücüsüne ve sahibine ulaşamayınca Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.
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Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde içerisinde oyuncak bebekler, puset ve benzeri malzemeler bulunan aracın trafik açısından herhangi bir eksiğinin bulunmadığı belirlendi.
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Demokrasi Bulvarı Çevreyolu çıkışında trafiğin aksamasına ve araç kuyruğu oluşmasına neden olan araç, dönüş şeridini kapatarak trafiği aksatmak suçundan para cezası uygulandıktan sora güvenlik amacıyla çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.
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Araç terk edildiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir araç sürücüsü, araçtan bir kadının kucağında köpekle indiğini, yanında 5 yaşlarında bir kız çocuğu olduğunu, Demokrasi Bulvarından gelen beyaz bir araca binip gittiğini anlattı.
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Antalya'da ilginç olay: Aracını yolun ortasına bırakıp gitti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol ortasında bırakılan ve trafiği aksatan hafif ticari araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Trafik ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekilen aracı kullanan kadının, köpeği ve küçük kızını alıp bir başka araca binip gittiği belirlendi.

Bu evin balkon kapısı var ama balkonu yok
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Rizenin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Adil Tüfekçi, kamyonları için evinin altına garaj yapma kararı aldı.
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Evinin alt kısmında tadilata başlayan Tüfekçi, evine balkonda yapmak istedi. Eve pencere ve kapılarını takarak balkon inşaatına hazır hale getirdi.
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Balkonu yapmak için fırsat bulamayan Tüfekçi, kapıların kollarını sökerek herhangi bir yaralanma riskini ortadan kaldırdı. İki yıl boyunca askıda kalan kapıları görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
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İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum diyorumBalkon yapmak için kapıları koyduğunu fakat daha sonrasında inşaat işi aksadığından kapıların askıda kaldığını söyleyen Adil Tüfekçi, Evimizde tadilata girdiğimizde toprağı yola doğru çıkarttık. Kamyonlarımı koyabilecek bir garaj ve teras yapacaktım. Kış aylarına geldik yapamadık. Yarım kalınca 2 yıldır da kapıları havada kaldı. Normalde üstü hem balkon hem de teras olacaktı. Kapıların kollarını ve anahtarlarını söktüğüm için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Planımda var. Yakın zamanda balkon yapacağım. Köy halkı konuyu bildiği için gözüne batmıyor ama dışarıdan gelen misafirler biraz garipsiyor. Evi görenlerden gülenler oluyor. Sorduklarında İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum diyorum ifadelerini kullandı.
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Bu evin balkon kapısı var ama balkonu yok
Rize'de yaşayan Adil Tüfekçi, balkon yapmak için evine kapı ve pencere taktırdı fakat balkonu yapmaya fırsat bulamayınca kapılar askıda kaldı.

Taksim’de dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti
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Olay, geçtiğimiz 4 Haziran Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir bankta uyuyan H. S.’nin çevresine 3 arkadaş geldi. Burada sohbet etmeye başlayan şahıslar ardından banka oturmak istedi.
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Ancak sohbet sırasında şahıslardan biri oturmak için h.S.ye banktan kalkmasını söyledi. Gencin kalkmaması üzerine şahıslardan biri onu maket bıçağıyla yüzünden yaralayarak kaçtı.
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Neye uğradığını şaşıran genç, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.
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Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
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İncelemelerin ardından saldırganın Umut A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı maket bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Taksim’de dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti
Taksim İstiklal Caddesi'nde bir şahıs, banka yatan gence kalkmadı diye maket bıçağıyla saldırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, yüzünden yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.


Aracını yolunortasına bırakıp gitti

Aracını yolun
ortasına bırakıp gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç olay.
Kayaların arasında gizli

Kayaların arasında gizli

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.
Gazianteptebanliyö hattı açılıyor

Gaziantep'te
banliyö hattı açılıyor

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