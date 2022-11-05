Yol verme tartışmasında İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı

İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum diyorumBalkon yapmak için kapıları koyduğunu fakat daha sonrasında inşaat işi aksadığından kapıların askıda kaldığını söyleyen Adil Tüfekçi, Evimizde tadilata girdiğimizde toprağı yola doğru çıkarttık. Kamyonlarımı koyabilecek bir garaj ve teras yapacaktım. Kış aylarına geldik yapamadık. Yarım kalınca 2 yıldır da kapıları havada kaldı. Normalde üstü hem balkon hem de teras olacaktı. Kapıların kollarını ve anahtarlarını söktüğüm için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Planımda var. Yakın zamanda balkon yapacağım. Köy halkı konuyu bildiği için gözüne batmıyor ama dışarıdan gelen misafirler biraz garipsiyor. Evi görenlerden gülenler oluyor. Sorduklarında İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum diyorum ifadelerini kullandı.