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Zaferle çıkacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizmet-İş Sendikasının 45. kuruluş yıl dönümü programına mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "14 Mayıs 2023'te düzenlenecek genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha Türkiye'ye, aziz milletimize ve tüm insanlığa hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

03:45 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizmet-İş Sendikasının 45. kuruluş yıl dönümü programına mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizmet-İş Sendikasının 45. kuruluş yıl dönümü programına mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa mesaj gönderdi. Sendikanın 45'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik eden, bugünlere gelmesinde emeği geçenleri şükranla yad eden Erdoğan, sendikada görev yapıp ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan mesajında, "14 Mayıs 2023'te düzenlenecek genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha Türkiye'ye, aziz milletimize ve tüm insanlığa hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

5 YIL DAHA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Erdoğan şunları kaydetti: “Son olarak asgari ücreti 8 bin 507 lira yaparak, en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkartarak, memurlarımıza yüzde 30 zam vererek, sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirerek, emeklilikteki yaş sınırını çözerek çalışanın, üretenin yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha Türkiye’ye, aziz milletimize ve tüm insanlığa hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye’nin yaklaşık yarım asrına şahitlik eden Hizmet-İş Sendikamızın önümüzdeki seçimlerde de bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye Yüzyılı vizyonumuza çok güçlü destek bekliyorum." Erdoğan, dayanışmalarının daim olmasını temenni ederek, sendikanın 45'inci yaşını kutladı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Hizmet-İş Sendikası
#14 Mayıs
#Seçim
2 saat önce
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Zaferle çıkacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu
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