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Hac kuraları ertelendi mi? - Diyanet'ten 2023 Hac kuraları açıklaması

Hazc vazifesi için ön kayıtlarını 5-31 Ocak 2023 tarihleri aralığında gerçekleştiren vatandaşlar hac kuralarının yapılacağı tarih için geri sayıma geçerken Diyanet'ten yeni bir açıklama geldi. Normal şartlarda 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan kuraların Kahramanmaraş depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendiği bildirildi. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi ne zamana ertelendi?

11:03 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 hac kuraları

2023 hac kuraları

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hac kura tarihleri hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında ön başvuruları alınan hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklama ile depremin yıkıcı etkisi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ve 2023 hac kura tarihleri hakkında merak edilenler...

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle erteledi. Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.



#hac
#hac kuraları
#deprem
#hac kura çekilişi
40 dakika önce
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Hac kuraları ertelendi mi? - Diyanet'ten 2023 Hac kuraları açıklaması
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