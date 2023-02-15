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2023 hac kuraları
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hac kura tarihleri hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında ön başvuruları alınan hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklama ile depremin yıkıcı etkisi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ve 2023 hac kura tarihleri hakkında merak edilenler...
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle erteledi. Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.