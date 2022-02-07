Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi ilk bölüm tarihi

TRT 1'in tarihi dizi yapıtlarına bir yenisi daha eklenecek. Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre dizisinin devamı niteliğindeki yeni yapım Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli’nin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hacı Bayram-ı Veli dizisinin izleyici ile buluşacağı tarih açıklandı.

HACI BAYRAM-I VELİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dönem dizisi “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” 11 Şubat'tan itibarıyla her cuma saat 20:00'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.

HACI BAYRAM VELİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının birleşmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi hayat anlayışını benimseyerek Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak. Molla Numan’dan, Hacı Bayram’a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan “Bildim, Buldum, Oldum”u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşması düşünülüyor.