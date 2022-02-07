Özgün Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi ilk bölüm tarihi
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Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi ilk bölüm tarihi

Hacı Bayram-ı Veli dizisi için geri sayım başladı. TRT 1’in “Aşkın Yolculuğu” serisindeki yeni dizisi Hacı Bayram-ı Veli’nin yayın tarihi belli oldu. TRT1'in yeni dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Hacı Bayram-ı Veli'nin tasavvuf dünyasını anlatan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'nin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı netleşti. Peki, Hacı Bayram-ı Veli dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi ilk bölüm ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi ilk bölüm tarihi
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TRT 1'in tarihi dizi yapıtlarına bir yenisi daha eklenecek. Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre dizisinin devamı niteliğindeki yeni yapım Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli’nin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hacı Bayram-ı Veli dizisinin izleyici ile buluşacağı tarih açıklandı.

HACI BAYRAM-I VELİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dönem dizisi “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” 11 Şubat'tan itibarıyla her cuma saat 20:00'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.

HACI BAYRAM VELİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının birleşmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi hayat anlayışını benimseyerek Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak. Molla Numan’dan, Hacı Bayram’a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan “Bildim, Buldum, Oldum”u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşması düşünülüyor.

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