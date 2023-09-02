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Meteoroloji'den hafta sonu hava durumu raporu! 2-3 Eylül'de hava nasıl olacak?

Hafta sonu (2-3 Eylül Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak?Meteoroloji'den alınan son bilgelere göre bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrediyor. Ankara'da, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı ilçelerinde, gece saatlerinde ise il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. İşte 2-3 Eylül hafta sonu il il hava durumu...

09:28 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayımlanan tahminlerde sıcaklıkların Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de düşmesi beklenirken bazı iller için saat verilerek sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 5 günlük tahminlerde ise bugünden başlayarak salı gününe kadar yağışlı havanın yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin edildi. İstanbul için de hafta sonu sabah saatlerinde sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

HAFTA SONU HAVA DURUMU (2-3 EYLÜL)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI!

Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Öte yandan İstanbul Valiliği de saat vererek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



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