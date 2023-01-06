Özgün Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 7-8 Ocak hava durumu tahmini
ÖZGÜN HABERLER

Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 7-8 Ocak hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, hafta sonu hava sıcaklıkları merak konusu oldu. Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Herkes 'kar yağışı' ne zaman? sorusunu merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük raporu yayımlandı. Peki, 7-8 Ocak hava durumu nasıl? Hafta sonu yağış olacak mı, hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji verilerine göre hava durumu tahmini...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafta sonu hava durumu: 7-8 Ocakta hava nasıl olacak? Kar yağışı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava raporu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Yozgat ve Giresun çevrelerinin yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (7-8 OCAK)

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi hava durumu
Cumartesi hava durumu

Pazar hava durumu
Pazar hava durumu

ANLIK HAVA DURUMU BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

Kâbus yeniden uyandı

Kâbus yeniden uyandı

Dehşete düşüren görüntü tüm dünyaya yayıldı.
ÇEPNİ başarıyla yerleştirildi

ÇEPNİ başarıyla yerleştirildi

Karadeniz gazında bir aşama daha geçildi.
TSKya ışık hızında atış yapan iki müthiş silah

​Manavgat yangınında evi küle dönmüştü.

Türkiye'nin teknoloji hazinesini gören telefona sarıldı.

Adana'da ilginç olay

Adana'da ilginç olay

​Otomobilin altına girip iki saat polise direndi.

'Tarihi kayıtlara göre 4 bölgede var.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.