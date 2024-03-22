Marmara Bölgesinde yağışlı bir hava görülüyor. Sıcaklık bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Cumartesi günü yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 23-24 MART 2024

Meteorolojinin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarınının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelined artacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Ege Bölgesinde bulutlu bir hava hakim. İç kentlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklık iç kentlerde 6-7, kıyı kesimlerde ise en yüksek 16-17 derecelerde ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Sıcaklık Antalya'da 20, Adana'da 18, Kahramanmaraş ve Hatay'da 14 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde kar yağışları görülüyor. Ankara'da 7, Eskişehir'de 6, Kayseri'de 5, Sivas'ta 3 derecelik sıcaklık ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Batı kentler ile yüksek kesimlerde kar yağışları görülüyor. Sıcaklık ise Bolu'da 5, Samsun'da 10, Trabzon'da 9 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde de hava yağışlı. Bölgenin kuzey ve güney kentlerinde bu yağışlar kar şeklinde görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars'ta 6, Malatya'da 11, Elazığ'da 9, Hakkari'de 5 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Sıcaklık bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Hafta sonu da bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.







