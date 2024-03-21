Ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugün için 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 21 Mart Perşembe il il hava sıcaklıkları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 MART PERŞEMBE

Meteoroloji 21 Mart hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA'YA LAPA LAPA KAR YAĞIYOR

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre ise kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Bolu’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezine yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.Bugün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir merkezinde eksi derecelere kadar düştü.

Bolu’da kar yağışının aralıklarla sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

🗓️21 Mart 2024 Perşembe

☔Kuvvetli Yağışlara!

💨Kuvvetli Rüzgara!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/LGDrMndd5e — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 21, 2024







