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Mart kapıdan baktırdı! Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: MGM 21 Mart il il hava durumu

Ankara ve Bolu'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da ise 2 ila 4 derece yükselecek. Bugün için 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 21 Mart il il hava durumu raporu...

09:35 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugün için 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 21 Mart Perşembe il il hava sıcaklıkları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 MART PERŞEMBE

Meteoroloji 21 Mart hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA'YA LAPA LAPA KAR YAĞIYOR

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre ise kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Bolu’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezine yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.Bugün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir merkezinde eksi derecelere kadar düştü.

Bolu’da kar yağışının aralıklarla sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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