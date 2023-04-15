Yurtta hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18