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Yurtta hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artacak, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli olarak esecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun 5 günlük hava durumu tahminleri.

11:32 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yurtta hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurtta hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
#Antalya
26 dakika önce
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