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Bitlis’e Nisan ayında kar yağdı

Bitlis’te 3 gündür devam eden yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede yağan kar kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Araçlarının üstündeki karı temizleyenler baharı beklerken, kışın geri geldiğini söyledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, aralıklarla devam edecek kar yağışının cuma günü öğlen saatlerinde bölgeyi terk edeceğini belirtti. Bitlis 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:41 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bitlis 5 günlük hava durumu

Bitlis 5 günlük hava durumu

Bitlis’te aralıklarla devam eden yağmur yerini bugün kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü.

BİTLİS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bitlis 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu’nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15
İzmir:
Parçalı bulutlu 21
Adana:
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya:
Parçalı bulutlu 21
Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7
Diyarbakır:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 13


#Bitlis
#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
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