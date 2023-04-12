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Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle 100. Yıl Mahallesi Mumcu Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede zaman zaman trafik aksadı. Sağanak, zaman zaman Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de etkisini gösterdi. Tekirdağ 5 günlük hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

17:30 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tekirdağ 5 günlük hava durumu

Tekirdağ 5 günlük hava durumu

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, zaman zaman Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de etkisini gösterdi.

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tekirdağ 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneyinin bin metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa’nın bin metre üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara:
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İstanbul:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 13
İzmir:
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı 19
Adana:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 18
Antalya:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun:
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Trabzon:
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 11
Erzurum:
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Diyarbakır:
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17


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