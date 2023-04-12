Tekirdağ 5 günlük hava durumu
Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, zaman zaman Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de etkisini gösterdi.
TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneyinin bin metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa’nın bin metre üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: