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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde uyarı yaptı: Hafta sonu hava daha da soğuyacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerde 9-10 Aralık hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:46 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:46 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteoroloji 9-10 Aralık hava durumu tahminleri
Meteoroloji 9-10 Aralık hava durumu tahminleri
'nden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara’nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile
’nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve batısı,
çevreleri ve Adana’nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli,
’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Tüm illerde 5 günlük
na haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den alınan tahminlere göre genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının
hafta sonu
batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, ancak hafta başından itibaren tekrar artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 11 kente sarı kodlu, 3 kente ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Gaziantep,
, Şanlıurfa ve Kilis için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Aydın, Burdur, Bursa, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova için sarı kodlu, Adana, Antalya ve Mersin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU 8 ARALIK CUMA 2023

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara’nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Çanakkale’nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana’nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre / saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8 (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 (Yağışların yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.)

: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)





#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
11 dakika önce
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde uyarı yaptı: Hafta sonu hava daha da soğuyacak!