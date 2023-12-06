Aralık ayının sıcak geçen ilk üç günü ardından bugün sıcaklıklar düştü, yağışlar tekrardan başladı. Yurt geneli hava durumu merak konusu oldu. Peki kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumunun ayrıntıları...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Şen, “Yarın (Çarşamba) sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara’yı ve akşam İç Anadolu’yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye’de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek. İstanbul bugün 13 derece, yarın Yağmurlu 12 derece. İzmir gece yağmurlu 18, Antalya akşam yağmurlu 24, Ankara 13.”

Trakya’da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, “Anadolu’ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu’da etkili olacak” dedi. Son 15 günde İstanbul’da yağışların etkili olduğunu belirten Şen, “Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur” ifadelerini kullandı.

SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.







