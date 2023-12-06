|
Özgün

İstanbul'da ne zaman kar yağacak! MGM İstanbul orta ve uzun vadeli hava durumu raporu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu son dakika yanıt arıyor. Yurdun dört bir yanını saran kar alarmı ve olumsuz hava koşulları ile İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusu son günlerde mega kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji İstanbul orta ve uzun vadeli hava durumu raporu...

13:57 - 6/12/2023 Wednesday
Güncelleme: 13:22 - 6/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
İstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı

Aralık ayının sıcak geçen ilk üç günü ardından bugün sıcaklıklar düştü, yağışlar tekrardan başladı. Yurt geneli hava durumu merak konusu oldu. Peki kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumunun ayrıntıları...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Şen, “Yarın (Çarşamba) sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara’yı ve akşam İç Anadolu’yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye’de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek. İstanbul bugün 13 derece, yarın Yağmurlu 12 derece. İzmir gece yağmurlu 18, Antalya akşam yağmurlu 24, Ankara 13.”

Trakya’da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, “Anadolu’ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu’da etkili olacak” dedi. Son 15 günde İstanbul’da yağışların etkili olduğunu belirten Şen, “Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur” ifadelerini kullandı.

SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



#istanbul
#hava durumu
#istanbul kar yağışı
#kar yağışı
#meteoroloji
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB aralık ayı PPK faiz kararı