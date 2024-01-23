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Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Hakim ve savcılık sınav sonuçları sorgulama sayfası!

Hakim ve savcılık sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Hakim ve savcılık sınav sonuçları sorgulama sayfası!

10:18 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Hakim ve savcılık sınavı
Hakim ve savcılık sınavı

Hakim ve savcılık sınav sonuçları için geri sayılıyor. Geçtiğimiz ayda Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari yargı sınavları gerçekleştirildi. Adaylar sınav sonuçları ve mülakat tarihlerini bekliyorlar. Peki Hakim ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, mülakatlar ne zaman?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adli Yargı ve İdari Yargı sınavlarının sonuçları, 23 Ocak tarihinde adaylarla paylaşılacak.

MÜLAKA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

ADAYLAR GENEL BAŞARI PUANI SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATA KATILACAK

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların ayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.


Adalet Bakanlığı ceza ile oranlı denetimli serbestlik için çalışmasında sona yaklaştı! Bakan Tunç tarih verdi: 8. yargı paketi ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanlığı ceza ile oranlı denetimli serbestlik için çalışmasında sona yaklaştı! Bakan Tunç tarih verdi: 8. yargı paketi ne zaman çıkacak?

Yeni yargı paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Mahkumlara af beklentisi, 8. yargı paketi çalışmaları ile arttı. Yılbaşı öncesi hazırlıklarına başlanan 8. Yargı Paketi'nde sona yaklaşıldı. Buna göre hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Ayrıca anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. 8. yargı paketinde infaz düzenlemeleri için beklentiler yoğunlaşırken Bakan Tunç yaptığı açıklamada, düzenlemenin şubat sonu gibi Meclis' gelebileceğini belirtti. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.


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