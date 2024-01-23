Hakim ve savcılık sınav sonuçları için geri sayılıyor. Geçtiğimiz ayda Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari yargı sınavları gerçekleştirildi. Adaylar sınav sonuçları ve mülakat tarihlerini bekliyorlar. Peki Hakim ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, mülakatlar ne zaman?
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adli Yargı ve İdari Yargı sınavlarının sonuçları, 23 Ocak tarihinde adaylarla paylaşılacak.
MÜLAKA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.
ADAYLAR GENEL BAŞARI PUANI SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATA KATILACAK
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların ayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.