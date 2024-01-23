Yeni yargı paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Mahkumlara af beklentisi, 8. yargı paketi çalışmaları ile arttı. Yılbaşı öncesi hazırlıklarına başlanan 8. Yargı Paketi'nde sona yaklaşıldı. Buna göre hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Ayrıca anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. 8. yargı paketinde infaz düzenlemeleri için beklentiler yoğunlaşırken Bakan Tunç yaptığı açıklamada, düzenlemenin şubat sonu gibi Meclis' gelebileceğini belirtti. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.